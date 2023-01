Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet +++ Widerstand bei Personenkontrolle +++ Angetrunken und unter Drogeneinfluss über rote Ampel +++ Kind beim Tanken vergessen

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet, Wiesbaden, Winkeler Straße, 07.01.2023, 04.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde der Wiesbadener Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Winkeler Straße gemeldet. Mehrere Mitteiler setzten die Polizei gegen 04.00 Uhr darüber in Kenntnis, dass sich mehrere Personen geschlagen und anschließend in unterschiedliche Richtungen entfernt hätten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die mutmaßlich an der vorangegangenen Auseinandersetzung beteiligten Personen angetroffen und kontrolliert werden. Einer der Angetroffenen, ein 43-jähriger Mann, wurde offenbar zuvor von einem 34-jährigen Kontrahenten mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht und hierdurch leicht verletzt. Er wurde vor Ort ambulant von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Die weiteren angehaltenen Personen verhielten sich bei der polizeilichen Kontrolle bis auf eine 27-jährige Zeugin allesamt kooperativ. Die 27-Jährige leistete bei ihrer Personalienfeststellung in der Dotzheimer Straße Widerstand und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei dem Angriff gegen die eingesetzten Polizeikräfte wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die 27-Jährige muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Darüber hinaus wurde gegen den 34-Jährigen wegen der Körperverletzung mittels Reizstoff ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das 3. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen zum Ablauf sowie den Hintergründen der gemeldeten Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Widerstand bei Personenkontrolle,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, 07.01.2023, 19.50 Uhr,

(pl)Im Bereich des ehemaligen Einkaufszentrums im Schelmengraben hat ein 20-jähriger Mann am Samstagabend im Rahmen einer Personenkontrolle Widerstand geleistet. Polizeikräfte unterzogen den 20-Jährigen und sechs weitere Personen gegen 19.50 Uhr einer Kontrolle. Im Rahmen der Kontrolle sei der 20-Jährige dann aggressiv sowie beleidigend geworden und habe versucht, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Der junge Mann wurde festgenommen. Er führte Marihuana samt einer Feinwaage und mehrere kleine Tüten mit sich. Die Drogen wurden samt Zubehör sichergestellt. Der 20-Jährige muss sich nun in sogleich zwei Ermittlungsverfahren, zum einen wegen des Widerstandes und zum anderen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, verantworten.

3. Angetrunken und unter Drogeneinfluss über rote Ampel, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Sonntag, 08.01.2023, 03:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Frau direkt am Polizeipräsidium kontrolliert, weil sie bei Rot über eine Ampel fuhr. Eine Streife der Wachpolizei wollte gerade das Gelände des Polizeipräsidiums verlassen, als sie einen VW beobachtete, der über die "Rot" anzeigende Ampel fuhr und erst weit hinter der Haltelinie zum Stehen kam. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 26-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Daher wurde der VW auf dem Besucherparkplatz des Präsidiums abgestellt und die 26-Jährige für eine Blutentnahme mit in das Dienstgebäude genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte sie das Gelände wieder verlassen, nun musste sie ihren Weg allerdings zu Fuß fortsetzen.

4. Kind beim Tanken vergessen,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Samstag, 07.01.2023, 08:40 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen hat eine Frau ihr Kind beim Tanken auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-Ost vergessen und ist auf der A 3 weitergefahren. Die Polizei wurde gegen 08:40 Uhr auf die Rastanlage gerufen, da Verkehrsteilnehmer ein neunjähriges Kind entdeckt hatten, welches ziellos hin und her lief. Der niederländische Junge konnte der Streife mithilfe einer weiteren Familie aus den Niederlanden erklären, dass seine Mutter getankt habe und er in der Zwischenzeit auf der Toilette gewesen sei. Als er wieder zur Zapfsäule zurückkam, sei die Mutter mit dem Auto verschwunden gewesen. Die Polizei nahm den Jungen mit zur Dienststelle und leitete eine Fahndung nach dem Audi der Mutter entlang der A 3 ein. Über Umwege und die Niederländische Polizei meldete sich die Schwester der Mutter schließlich bei der Autobahnpolizei Wiesbaden. Gegen elf Uhr konnte das Kind dann in die Obhut der sichtlich erleichterten Mutter übergeben werden.

5. Viele Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Sonntag, 08.01.2023

(wie) Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Sonntag auf der A 3 bei Wiesbaden erwischte die Polizei eine sehr hohe Zahl von Verkehrssündern. Beamte der Autobahnpolizei Wiesbaden überwachten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und dem Wiesbadener Kreuz. Innerhalb von acht Stunden blitzte das Messgerät hierbei insgesamt 444 Fahrzeuge. 21 davon waren so schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen müssen. Am schnellsten war ein Autofahrer mit geeichten 192 km/h, ihn erwarten drei Monate Fahrverbot, mindestens 700 EUR Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

