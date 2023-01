Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahme nach Sachbeschädigung an Pkw +++ Mutmaßlicher Einbrecher überrascht +++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Festnahme nach Sachbeschädigung an Pkw, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Erlenweg, Donnerstag, 05.01.2023, 20:39 Uhr

(he)Gestern Abend nahm die Polizei einen 17-jährigen Wiesbadener fest, weil dieser dringend verdächtigt wird zuvor an einem Pkw die Heckscheibe eingeschlagen zu haben. Eine Zeugin gab der Polizei den entscheidenden Hinweis. Gegen 20:40 Uhr beobachtete die Hinweisgeberin, dass der Jugendliche auf einem am Konrad-Adenauer-Ring gelegenen Parkplatz einer Sporthalle auf Pkw einschlagen würde. Unmittelbar entsandte Polizeistreifen konnten den 17-Jährigen im Erlenweg feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Dieser hatte frische Wunden an seinen Händen und das Aussehen glich der Personenbeschreibung des Täters. Die Person wurde vor Ort durchsucht, wobei ein Messer aufgefunden werden konnte. Der Wiesbadener wurde festgenommen und auf eine Polizeidienststelle gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann seinem Vater übergeben. An dem angegangenen Toyota entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro.

2. Mutmaßlicher Einbrecher überrascht,

Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, Donnerstag, 05.01.2023, 10:20 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde in einem in der Marcobrunnerstraße gelegenen Mehrparteienhaus ein Einbrecher überrascht, welcher gerade dabei war gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Den ersten Erkenntnissen zufolge klingelte der spätere Täter an der Hauseingangstür und gelangte so in das Hausinnere. Dort versuchte er gewaltsam die Eingangstür einer im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung zu öffnen, wurde hierbei jedoch von einer Bewohnerin des Hauses entdeckt und angesprochen. Daraufhin beendete er sein Tun und flüchtete. Beschreibung: Männlich, circa 45 Jahre, circa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, schütteres dunkles Haar, hellblaue Jeanshose, dunkelgraue Windjacke. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Täter.

3. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Mainz-Kastel, Am Fort Biehler, Donnerstag, 05.01.2023, 11:30 Uhr - 12:00 Uhr

(he)Zur Mittagszeit des gestrigen Tages versuchten unbekannte Täter in der Straße "Am Fort Biehler" in ein Einfamilienhaus einzudringen und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zwischen 11:30 Uhr 12:00 Uhr gelangten die oder der Täter auf das umfriedete Grundstück und versuchten sowohl an einem Hintereingang, als auch an einem Fenster gewaltsam in das Innere des Hauses einzudringen. Den bisher vorliegenden Erkenntnissen zufolge gelang dies nicht. Über Diebesgut ist bis dato nichts bekannt. Im Anschluss an den Einbruchversuch flüchteten die oder der Täter in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

