Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Diebstähle aus Pkws

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 08 Uhr und 12:30 Uhr einen im Christoph-V.-Pfeil-Weg geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Fichtenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07962 379 um Hinweise um bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Diebstahl und Pkws durchwühlt

Ein Dieb verschaffte sich am frühen Donnerstagmorgen zwischen 03 Uhr und 04:30 Uhr zunächst Zutritt über eine unverschlossene Türe zu einem Haus in der Boschstraße. Dort entwendete er Schlüssel sowie einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend öffnete er drei in der Daimlerstraße und in der Boschstraße abgestellte, unverschlossene Pkws und durchsuchte diese ohne etwas zu entwenden. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell