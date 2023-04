Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Schule

Radevormwald (ots)

In der Zeit von Samstag (01.04.2023, 12 Uhr) bis Sonntag (02.04.2023, 16:30 Uhr) brachen Unbekannte in eine Schule in der Hermannstraße ein. Die Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe des Sekretariates ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Nach ersten Angaben wurden jedoch keine Gegenstände entwendet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 - 81990

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell