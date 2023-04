Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooterfahrer bei Unfall leicht verletzt - Unfallgegner flüchtet

Radevormwald (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Kleinwagen an einem Kreisverkehr in Radevormwald-Bergerhof ist der Kleinwagen in der Nacht auf Samstag (1. April) von der Unfallstelle geflüchtet.

Der 35-jährige E-Scooterfahrer aus Radevormwald schilderte der Polizei, dass er gegen 01.10 Uhr auf der Elberfelder Straße unterwegs war und die Kölner Straße an der Querungshilfe des Kreisverkehrs überqueren wollte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem aus Richtung Krähwinkel kommenden Kleinwagen. Der 35-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Kleinwagen fuhr kurz darauf von der Kölner Straße aus entgegengesetzt zur Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und flüchtete auf der Elberfelder Straße in Richtung Remscheid.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell