POL-GM: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Waldbröl (ots) - Einen Bautrockner und Elektrowerkzeuge haben Unbekannte zwischen Donnerstag (30. März, 19 Uhr) und Freitag (31. März, 14 Uhr) bei einem Einbruch in einen Rohbau an der Walberfeldstraße erbeutet. Um in das Haus zu gelangen, versuchten Sie zunächst den Rahmen eines Fensters aus der Verankerung zu hebeln. Als dies misslang, schlugen sie in die Wand neben einer Terrassentüre ein Loch, durch das sie anschließend die Verriegelung der Tür öffnen konnten. ...

