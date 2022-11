Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221108 - 1286 Frankfurt

Wächtersbach: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

Wo ist Emanuell Reichler? - Wächtersbach

(cl) Wo ist Emanuell Reichler aus Wächtersbach? Das fragt derzeit die Kripo in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem 17-Jährigen. Der Gesuchte verließ nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstag, 27. Oktober nach 17.00 Uhr sein derzeitiges Zuhause in der Breitenborner Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich der Vermisste auch in Frankfurt am Main aufhalten.

Emanuell ist circa 1,85 Meter groß und hat eine sehr schlanke Figur. Er wiegt rund 60 Kilogramm, hat blonde kurze Haare und blaue Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer Arbeitshose, schwarzen Stiefeln und einer weißen Sweatjacke bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Emanuell Reichler geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Bild des Vermissten ist in der Ursprungsmeldung beigefügt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen.

