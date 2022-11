Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221108 - 1284 Frankfurt-Unterliederbach: Gemeinschaftlicher Raub - Täter erbeuten Laptop und Co

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (07. November 2022) wurde ein junger Mann in Unterliederbach Opfer eines Raubes. Drei Männer erbeuteten elektronische Geräte und konnten anschließend unerkannt flüchten.

Der 36-Jährige Geschädigte hielt sich gestern gegen 15:35 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in der Straße "Engelsruhe" auf und wartete auf den Bus. Als er sich währenddessen in der Nähe eines Spielplatzes eine Zigarette drehte, sprachen ihn drei junge Männer an und fragten "was er da mache". Einer der Männer boxte dem Geschädigten dann unvermittelt in den Bauch. Im nächsten Moment nahmen die drei Männer dem Geschädigten seinen Tower-PC, seine Laptoptasche sowie sein Tablet-PC weg und flüchten unerkannt in Richtung Grünanlage.

Täterbeschreibung:

1.) Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, bekleidet mit schwarzen Trainingsanzug mit gelben Streifen und blauem Mundschutz

2.) Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schwarze Haare, bekleidet mit blauer Jeanshose, schwarzer Bomberjacke mit Kapuze und weißer FFP2-Maske

3.) Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, bekleidet mit Jeanshose, schwarzer Daunenjacke und weißer FFP2-Maske

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle (17. Polizeirevier) unter der Telefonnummer 069/ 755 - 11700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell