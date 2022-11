Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221108 - 1282 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(th) Am Montagvormitttag (07. November 2022) beobachtete ein Zeuge durch seinen Türspion wie sich zwei Frauen sowohl an seiner, als auch an der gegenüberliegen Wohnungstür zu schaffen machten. Er alarmierte die Polizei, diese nahm die beiden Frauen fest.

Gegen 11.20 Uhr konnte der Zeuge durch den Türspion seiner Wohnungstür in der Mörfelder Landstraße die beiden Frauen im Hausflur des Mehrparteienhauses beobachten. Sie versuchten mit einem Schraubenzieher in seine Wohnung zu gelangen und manipulierten im Anschluss an der Eingangstür der gegenüberliegenden Wohnung. Der Zeuge rief die Polizei. Diese nahm die beiden 27 und 29 Jahre alten Frauen im Hausflur fest. Sie hatten versucht sich in das oberste Stockwerk zu flüchten. Hier konnten auch die Tatwerkzeuge aufgefunden werden. Die beiden Beschuldigten wurden zwecks richterlicher Vorführung in das Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell