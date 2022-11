Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Warnung vor Taschendieben in Supermärkten

Ottersberg. Erneut hat ein Taschendieb in einem Supermarkt zugegriffen. Am Mittwochnachmittag kaufte ein Ottersberger in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße Am Damm ein, dabei bewahrte er seine Geldbörse in seiner Hosentasche auf. Diese Gelegenheit nutzte der oder die Unbekannte aus und griff zu, sodass nun Portmonee samt Bargeld, Ausweispapieren und EC-Karten abhandengekommen sind. Die Polizei rät, Geldbörsen in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen, dabei sollte nur so viel Geld mitgeführt werden, wie es unbedingt nötig.

Automat aufgebrochen

Achim/Uphusen. An der Theodor-Barth-Straße haben unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr einen Süßigkeitenautomaten gewaltsam aufgebrochen. Mit den erlangten Süßigkeiten und dem Geld flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Verden. Unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 14:30 und 18:30 Uhr in ein Wohnhaus am Wiesengrund ein. Nach Aufhebeln eines Fensters stiegen die Unbekannten in die Räume ein und durchsuchten hier nach Wertgegenständen. Letztlich fanden sie Schmuck, mit dem sie unerkannt vom Tatort flohen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Einbrecher ohne Beute

Dörverden. In ein Einfamilienhaus an der Langen Straße sind am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr unbekannte Täter eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und suchten anschließend vergebens nach Diebesgut, sodass sie ohne Beute vom Tatort flüchteten. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Verden. Die Polizei Verden zog am Mittwochabend einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Die Beamten stoppten den Geländewagenfahrer gegen 22:30 Uhr auf dem Waller Weg. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann mit 1,3 Promille erheblich alkoholisiert war, woraufhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme veranlasst wurde. Dem 30-Jährigen droht nun die Entziehung seiner Fahrerlaubnis.

Drei Verletzte

Ottersberg. Am Mittwoch gegen 7 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Verdener Straße (L155) drei Personen verletzt. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war auf der L155 in Richtung Posthausen unterwegs. Als er an der Anschlussstelle Posthausen nach links abbog, um auf die A1 Richtung Bremen aufzufahren, übersah er einen entgegenkommenden 68-jährigen Fahrer eines Transporters. Bei der Kollision wurde der Transporter noch gegen einen Opel geschleudert, in dem ein 50-jähriger Mann am Steuer saß. Alle drei Personen erlitten leichte Verletzungen, die drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Junkernkamp: Jugendliche schlagen zu - Zeugen gesucht

Schwanewede. In Höhe der Rettungswache am Junkernkamp haben am Dienstag gegen 20:15 Uhr vier Jugendliche einen 14-jährigen Radfahrer niedergeschlagen. Der Jugendliche wurde grundlos angepöbelt und erhielt dann einen Schlag, woraufhin er zu Boden ging und Verletzungen erlitt, die später in einer Klinik behandelt werden mussten. Hinweise zu den vier männlichen Angreifern liegen derzeit nicht vor. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die an dem Abend eine Gruppe Jugendlicher wahrgenommen haben, werden daher gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizei Schwanewede zu melden.

In Wohnhaus eingeschlichen

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr haben Diebe eine Seniorin bestohlen, die an der Hafenstraße wohnt. Zunächst hatte ein Täter an der Tür der Frau geklingelt, um sie hier abzulenken. Gleichzeitig schlich sich ein Komplize durch die Terrassentür und gelangte so unbemerkt in das Haus, wo dieser Schmuck entwenden konnte. Beide Männer konnten jedoch durch eine zufällig hinzugekommene Zeugin wahrgenommen werden, somit liegt eine Beschreibung des Duos vor. Einer der Männer war etwa 175 cm groß und korpulent. Er trug eine rot/weiße Schirmmütze, eine schwarze Jacke sowie eine Atemschutzmaske. Der zweite Täter war etwas größer und schlank, ca. 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Nach der Tat flüchteten sie mir ihrer Beute zunächst zu Fuß und später mit einem Pkw in Richtung Querstraße. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Rollerfahrer verletzt - Polizei sucht Unfallfahrer

Schwanewede. Nach einem Verkehrsunfall auf der Leuchtenburger Straße (K1) am Mittwoch gegen 18:45 Uhr sucht die Polizei Schwanewede nach einem flüchtigen Fahrer eines Lkw. Der Unbekannte bog mit dem Transporter von der K1 nach links in den Schulweg ab, dabei übersah er einen entgegenkommenden 23-jährigen Rollerfahrer, der einen Zusammenstoß zwar verhindern konnte, dabei jedoch stürzte und verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und beging somit Unfallflucht. Hinweise auf ihn und sein Fahrzeug nimmt die Polizei Schwanewede unter Telefon 04209/918650 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell