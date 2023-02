POL-EL: Lingen - Radfahrerin schwer verletzt

Aschendorf (ots) - Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße In der Emsmarsch in Aschendorf alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Brand eines Müllablageplatzes auf dem Gelände eines Abfallbetriebes. Die Feuerwehren aus Aschendorf und Papenburg Untenende waren vor Ort und löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in ...

