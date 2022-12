Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Tumringer Straße - wichtige Zeugin gesucht

Freiburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer soll am Freitag, 02.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr, mit seinem roten Pkw gegen einen vor ihm, in einer Parklücke, geparkten schwarzen VW Tiguan gestoßen sein. Der VW Tiguan stand in der Tumringer Straße, gegenüber einem Bankinstitut, in der Nähe der Körnerstraße. Der Sachschaden an dem VW beträgt etwa 1.500 Euro. Eine aufmerksame Zeugin habe dies beobachtet und hinterließ eine handschriftliche Nachricht an dem VW Tiguan. Das Polizeirevier Lörrach sucht nun diese Zeugin, welche die handschriftliche Nachricht an dem VW Tiguan hinterlassen hat. Sie möge sich bitte mit dem Polizeirevier, Telefonnummer 07621 176-0, in Verbindung setzen.

