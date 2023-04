POL-GM: Leicht verletzt nach Überschlag

Radevormwald (ots) - Nach einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Kleinwagen an einem Kreisverkehr in Radevormwald-Bergerhof ist der Kleinwagen in der Nacht auf Samstag (1. April) von der Unfallstelle geflüchtet. Der 35-jährige E-Scooterfahrer aus Radevormwald schilderte der Polizei, dass er gegen 01.10 Uhr auf der Elberfelder Straße unterwegs war und die ...

mehr