Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dieseldiebstähle auf Rastplätzen

Engelskirchen / Wiehl (ots)

Am Samstag (01.04.2023) kam es in der Zeit von 0 Uhr bis 9 Uhr zu zwei Dieseldiebstählen an Raststätten der A 4.

Auf dem Rastplatz Bellingroth (A 4, Fahrtrichtung Olpe) wurden aus einem litauischen Lkw etwa 680 Liter Diesel entwendet. Der 29-jährige Berufskraftfahrer nächtigte auf dem Rastplatz. Als er seine Fahrt fortführen wollte, bemerkte er den fehlenden Treibstoff.

Ähnlich ging es einem weiteren Lkw-Fahrer, welcher sein Fahrzeug auf dem Rastplatz Morkepütz (A 4, Fahrtrichtung Köln) geparkt hatte. Auch ihn traf der Diebstahl, während er in seinem Lkw auf dem Rastplatz nächtigte. Ihm wurden etwa 450 L Diesel aus dem Tank entwendet. In beiden Fällen konnten die Lkw-Fahrer keine Angaben zu den möglichen Tätern tätigen.

Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl oder Wipperfürth unter der 02261-81990

