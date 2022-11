Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Aggressiver Senior

19-Jähriger nach Pfeffersprayattacke im Krankenhaus

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. November) sprühte ein 73-Jähriger einem 19-Jährigen am Leuchtenbergring Tierabwehrspray ins Gesicht, nachdem dieser sich auf die Wartebank neben den Senior setzte. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 02:20 Uhr setzte sich der 19-jährige Deutsche neben den 73-Jährigen auf eine Wartebank am Bahnsteig des Haltpunktes Leuchtenbergring. Der wohnsitzlose Mann, der ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, beleidigte den Jüngeren und gab ihm zu verstehen, dass er allein auf der Bank sitzen möchte. Nachdem es zu einem kurzen Streit über den Sitzplatz kam, sprühte der gebürtige Münchner dem 19-Jährigen zweimalig aus kurzer Entfernung ein Tierabwehrspray ins Gesicht. Der Mann aus Kirchseeon konnte selbst den Notruf verständigen und gab an, nichts mehr sehen zu können. Mehrere Streifen von Bundes- und Landespolizei trafen vor Ort auf die beiden Männer. Nach der Erstversorgung des 19-Jährigen kam er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem 73-Jährigen stellten die Beamten das Tierabwehrspray sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell