Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 17 jähriger Jugendlicher mit einem Fiat 500 die Landesstraße von Bronnen in Richtung Abtsgmünd. Nach einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen eine Böschung und kam zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 17 jährige leicht verletzt, sein 16 jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Als die Polizei an der Unfallörtlichkeit eintraf, stellte sich heraus, dass der 17 jährige offensichtlich ohne Wissen seiner Mutter, den Autoschlüssel an sich nahm um damit eine "Spritztour" zu unternehmen. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zudem alkoholisiert. In der Folge wurde die Mutter verständigt und der 17 jährige musste Blutentnahmen im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Iggingen-Brainkofen: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und davongefahren Am Freitagabend, gegen 17:20 Uhr, wollte ein 34 jähriger Renault Clio Fahrer beim Edeka Supermarkt in der Osterwiesenstraße in Brainkofen ausparken und streifte hierbei ein links neben ihm parkendes Fahrzeug. Anschließend fuhr der Mann davon, ohne sich um den angerichteten Unfallschaden zu kümmern. Durch einen Zeugen wurde der Unfall beobachtet. Dieser verständigte die Polizei. Diese konnten den 34 jährigen sowie den Zeugen in Lindach antreffen. Bei der nachfolgenden Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 34 jährige zudem unter Alkoholeinfluss stand. In der Folge musste er eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht rechnen. Die Polizei Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) sucht nun den oder die Fahrzeughalterin des geparkten Fahrzeuges auf dem Parkplatz des Supermarktes. Dieses müsste auf der linken Seite einen Unfallschaden vorweisen. Am Clio entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer schwer verletzt Am Freitagabend, gegen 20:10 Uhr, befuhr ein 20 jähriger Audi-Fahrer die Lise-Meitner-Straße in Schwäbisch Gmünd-Bettringen aus Richtung Buch-Auffahrt kommend und wollte nach links, in eine Firmeneinfahrt abbiegen. Da vor ihm ein Lkw fuhr, übersah der Audi-Fahrer einen entgegenkommenden 42 jähriger Motorradfahrer. Bei der Kollision erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Der 20 jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell