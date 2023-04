Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr in einem Parkhaus in der Straße "Niederer Wasen" in Sindelfingen ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen noch Zeugen. Ein 46 Jahre alter Opel-Lenker befuhr die Ebene 3 in diesem Parkhaus und musste verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm befand sich ein schwarzer PKW mit Böblinger Kennzeichen (BB-), der dies vermutlich übersah und auf den Opel auffuhr. Der 46-Jährige hielt hierauf an, wobei der bislang unbekannte PKW-Lenker unbeirrt weiter in die nächste Ebene fuhr. Der 46-Jährige konnte weder das Fahrzeug noch eine verantwortliche Person bei einer eigenen Absuche feststellen und alarmierte deshalb die Polizei. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell