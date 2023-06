Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Glockenstraße durch Zeugen aufgeklärt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 07.06.2023, gegen 09:40 Uhr, befuhr ein LKW mit Anhänger einer Spedition aus der Vorderpfalz die Glockenstraße in Pirmasens. Von dieser wollte er nach links in die Straße Hanitzhalde abbiegen und streifte dabei mit dem äußersten Eck des Anhängers einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Renault mit PS-Landkennzeichen. Dabei verursachte der Anhänger an dem PKW einen Sachschaden von ca. 2000 Euro. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Der LKW konnte am Parkplatz Kornberg auf der A8 angetroffen und kontrolliert werden. Die Ermittlungen dauern an. Am LKW entstand nur leichter Sachschaden. |pips

