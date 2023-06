Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Schachenstraße

Polizei Pirmasens (ots)

Bereits am 31.05.2023 ereignete sich im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr in der Schachenstraße, im Bereich des Rheinberger-Gebäudes, eine Unfallflucht. An dem geparkten schwarzen Ford Focus mit PS-Landkennzeichen entstand durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug ein Lackschaden am vorderen linken Kotflügel. Ein Verursacher meldete sich bislang nicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

