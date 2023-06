POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht auf Wasgau-Parkplatz Arnulfstraße

Polizei Pirmasens (ots) - Ein bislang unbekannter Täter/-in beschädigte an einem weißen Dacia Sandero mit PS-Kennzeichen den rechten Außenspiegel. Das Fahrzeug war vom 06.06.2023, 14:30 Uhr, bis zum 07.06.2023, 08:45 in der Straße An der Ziegelhütte, Höhe Hausnummer 8, abgestellt gewesen. Am Außenspiegel entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der ...

