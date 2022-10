Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sonderbares Ereignis in Kröv

Kröv (ots)

Nach einer Feierlichkeit am Abend des 21.10.2022 in der Weinbrunnenhalle in Kröv suchte ein Besucher mit seiner Reisegruppe gegen Mitternacht das gemeinsame Hotel in der Robert-Schuman-Straße auf. Der Besucher verweilte noch einige Zeit alleine vor dem Hotel. Ab diesem Zeitpunkt fehlt ihm jegliche Erinnerung an das weitere Geschehen. Seine Erinnerungen setzten erst wieder ein, als er sich einige Stunden später lediglich mit Unterhose bekleidet in der Moselweinstraße aufhielt. Neben seiner Kleidung inkl. Schuhen sind ihm seine Geldbörse, sowie das Mobiltelefon abhandengekommen. Schürfwunden deuteten auf einen Sturz hin. Nach dem aktuellen Stand ergeben sich keine Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt.

Die Polizei Bernkastel-Kues fragt, ob in der besagten Nacht Anwohner Feststellungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen oder zum Auffinden der Gegenstände führen könnten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues 06531/9527-0.

