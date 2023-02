Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in der Innenstadt

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche (24.02.2023) sind Einbrecher in ein Geschäft an der Westernstraße eingedrungen und mit einem weiteren Einbruch am Markt gescheitert.

In ein Geschäft für Deko und Wohn-Accessoires an der Westernstraße gelangten der oder die Täter, indem sie mittels eines Werkzeugs das Schloss der Eingangstür zerstörten. Im Geschäft flexten die Einbrecher einen Tresor auf und entwendeten den Inhalt. Vermutlich flüchteten die Täter durch einen Notausgang in Richtung Le-Mans- Wall.

An der Eingangstür eines Bürogebäudes am Markt versuchten die Täter, ebenfalls mit einem Werkzeug das Schloss zu zerstören. Das Öffnen der Tür gelang den Einbrechern nicht.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell