POL-PPWP: Taschendiebstahl aus Einkaufswagen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmittag hat ein unbekannter Täter in einem Discounter eine Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen. Die Geschädigte hatte die Tasche arglos in ihren Einkaufswagen gelegt, was die Aufmerksamkeit des späteren Diebs auf sich zog.

In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Langfinger, die Geldbörse an sich zu nehmen und sich unerkannt zu entfernen. Neben 700 Euro Bargeld erbeutete der Dieb zudem noch eine Kreditkarte, mit welcher er anschließend einen weiteren dreistelligen Betrag an einem Geldautomaten abhob.

Die Polizei appelliert daher: Tragen Sie Taschen, Geldbörsen und Wertgegenstände beim Einkaufen an Ihrem Körper und lassen Sie diese niemals unbeaufsichtigt in Ihrem Einkaufswagen zurück. | jt

