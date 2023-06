POL-PDPS: Pirmasens - Fußstreife in der Fußgängerzone

Polizei Pirmasens (ots) - Bereits am 31.05.2023 ereignete sich im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr in der Schachenstraße, im Bereich des Rheinberger-Gebäudes, eine Unfallflucht. An dem geparkten schwarzen Ford Focus mit PS-Landkennzeichen entstand durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug ein Lackschaden am vorderen linken Kotflügel. Ein Verursacher meldete sich bislang nicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 ...

