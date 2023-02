Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mönchengladbach Hauptbahnhof - 42-Jährige beleidigt Bundespolizisten und greift an

Mönchengladbach (ots)

Eine Frau (42) beleidigte am Dienstagabend (21. Februar) eingesetzte Beamte der Bundespolizei in der Haupthalle des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes. Auf dem Bundespolizeirevier griff die Frau unvermittelt die Uniformierten mit Schlägen und Tritten an. Die Tatverdächtige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Eine 42-jährige Deutsche beleidigte Bundespolizisten im Vorbeigehen mit den Kraftausdrücken "Ihr Arschlöcher". Hieraus resultierte die polizeiliche Kontrolle. Da sich die Frau nicht ausweisen wollte, führten sie die Beamten zum Bundespolizeirevier. Dabei sperrte sich die Verdächtige gegen die Mitnahme. Bei der Durchsuchung auf der Wache leistete die 42-Jährige erheblichen Widerstand, schlug und trat nach den Uniformierten. Kurz bevor die eingesetzten Beamten die Tatverdächtige zu Boden brachten und fesselten, erlitt eine Kollegin einen Faustschlag gegen ihre Nase. Während des Angriffes schrie die Frau weitere unterschiedliche Kraftausdrücke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Anschließend urinierte die Verdächtige in den Zellenbereich. Des Weiteren wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Nachdem die Gewahrsamsfähigkeit bestätigt wurde, verbrachten Bundespolizisten die 42-Jährige in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Düssel-dorf. Die Bundespolizisten waren weiterhin dienstfähig.

Gegen die Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs, des Widerstandes und der Beleidigung eingeleitet.

