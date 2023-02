BPOL NRW: Bilanz der Bundespolizei zu Rosenmontag am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots) - Im Düsseldorfer Hauptbahnhof schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (18./19. Februar), um 1.40 Uhr vier Unbekannte auf einen Reisenden (26) ein und schubsten ihn in den Gleisbereich. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen die Unbekannten ein. Der Geschädigte wurde verletzt in ein Krankenhaus transportiert. In einer U-Bahn soll ...

