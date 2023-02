Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Düsseldorf Hauptbahnhof - Unbekannte Täter stoßen Mann ins U-Bahn Gleis

Düsseldorf (ots)

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (18./19. Februar), um 1.40 Uhr vier Unbekannte auf einen Reisenden (26) ein und schubsten ihn in den Gleisbereich. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen die Unbekannten ein. Der Geschädigte wurde verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

In einer U-Bahn soll es auf dem Weg von der Altstadt zum Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 26-jährigen Deutschen und vier unbekannten Männern gekommen sein. Als sie im Hauptbahnhof ausstiegen, schlugen und traten sie auf den 26-Jährigen ein. Als die Bahn ausfuhr schubsten sie ihn in das Gleisbett und flüchteten. Der Geschädigte bewegte sich eigenständig aus dem Gefahrenbereich.

Die Bundespolizei wurde von Zeugen hinzugezogen. Die Tatverdächtigen konnten im Rahmen einer Fahndung nicht gestellt werden. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung an der Schulter und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Videoauswertung wurde veranlasst. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell