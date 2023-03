Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Einöd

Homburg (ots)

Am 26.03.2023, zwischen 15:00 Uhr und 19:50 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Homburg Einöd ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Hierbei überfuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Kraftfahrzeug Absperrmaterialien sowie das Geländer einer Fußgängerbrücke einer Baustelle, welche sich in diesem Bereich auf dem Gehweg befand. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher unerkannt in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Angaben zu seiner Person zu hinterlassen.

Gegen ca. 15:50 Uhr werden Zeugen auf ein lautes Knallgeräusch aufmerksam. Dies könnte mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, zum Unfallverursacher oder zum Unfallfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

