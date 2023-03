Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht vor der Gaststätte in Blieskastel Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Im Tatzeitraum vom 25.03.2023, 17:00 Uhr, und 26.03.2023, 09:00 Uhr, kam es in der Eisenbahnstraße in Blieskastel Niederwürzbach, vor einer dortigen Gaststätte, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer TOYOTA Hilux am Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. An dem Toyota entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell