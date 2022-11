Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Duisburg

Dinslaken - Einbrüche in Duisburg Vierlinden

Täter könnten auch in Dinslaken zuschlagen - Polizei appelliert, die Augen offen zu halten

Duisburg / Dinslaken (ots)

In den letzten Tagen und besonders am vergangenen Wochenende haben es Einbrecher auf Wohnungen in Duisburg Vierlinden an der Grenze zu Dinslaken abgesehen.

Das Kriminalkommissariat für Einbruchsdelikte in Duisburg zählte bislang mindestens sechs Taten, bei denen Unbekannte in Wohnungen eingestiegen sind und Beute gemacht haben. Meist schlugen die Täter in der Abenddämmerung zu. Auszuschließen ist nicht, dass die Einbrecher auch in Dinslaken unterwegs sein könnten.

Die Polizei appelliert daher an die Anwohnerinnen und Anwohner die Augen offen zu halten und verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Einbrecher nutzen den Schutz der Dunkelheit, um Fenster aufzuhebeln, Türen aufzubrechen oder Scheiben einzuschlagen.

Sind sie einmal in der Wohnung, machen sie sich die Taschen voll und sind schnell wieder weg. Nicht selten haben sie ihr Ziel zuvor ausbaldowert und sich im Stadtteil herumgetrieben, bevor sie zuschlagen.

Im Zweifel sollten Bürgerinnen und Bürger bei verdächtigen Beobachtungen nicht zögern und den Notruf wählen!

