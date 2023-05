Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher stiehlt Handys

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Mühlenstiege;

Tatzeit: 19.05.2023, 19.00 Uhr;

Ein Unbekannter ist am Freitag in ein Wohnhaus in Schöppingen eingebrochen. Um in das Gebäude an der Mühlenstiege zu gelangen, hatte der Einbrecher gegen 19.00 Uhr ein Fenster aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter zwei Mobiltelefone. Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: circa 25 bis 26 Jahre alt, schlank, schwarze Haare und schwarzer Vollbart, bekleidet mit einer roten Sweatshirtjacke, einer grauen Jeans mit Löchern sowie schwarzen Sneakern. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

