Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aspach: Autofahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Aspach: (ots)

Eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw Smart befuhr am Montag kurz vor 23 Uhr die Schöntaler Straße und missachtete an der Einmündung zur B 328 die Vorfahrt. Sie stieß mit einem Pkw Golf zusammen, der von Backnang in Richtung Großbottwar gefahren ist. Der 23-jährige Golf-Fahrer hatte dem querenden Auto, das vermutlich ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren war, nicht mehr ausweichen können. Beim Zusammenstoß wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 22-jährige Autofahrerin, die den vorliegenden Erkenntnissen nach zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet war, wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt. Eine Umleitung war eingerichtet. Die Feuerwehr Aspach war mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit drei Einsatzwagen und Notarzt beim Rettungseinsatz eingesetzt.

Die Ermittlungen zum näheren Unfallhergang dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

