Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Reisende beleidigt,bedroht und angespuckt

Offenburg (ots)

Gestern Abend gegen kurz vor 18 Uhr wurde die Bundespolizei in Offenburg über eine aggressive männliche Person in einem Nahverkehrszug, auf der Fahrt von Kehl nach Offenburg, informiert. Die angeforderte Streife konnte am Bahnhof in Offenburg einen 34-jährigen eritreischen Staatsangehörigen feststellen. Weiterhin kamen drei weibliche Geschädigte auf die Beamten zu, welche übereinstimmend angaben, von dem Mann zunächst beleidigt worden zu sein. Als die Frauen sich entschlossen den Notruf zu wählen, habe der Mann sie mit Worten bedroht. Sie seien daraufhin aufgestanden und von dem Mann im Zug weggelaufen. Er habe Sie verfolgt und sie angespuckt, sowie mit Parfüm besprüht. Gegenüber den Beamten wollte sich der Mann nicht äußern. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen Ihn eine Wiedereinreisesperre besteht, zudem wurde bei der Durchsuchung auf der Dienststelle eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

