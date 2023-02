Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen im Grenzgebiet

Kehl/Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern über den Tag verteilt drei offene Haftbefehle vollstreckt. In Kehl wurde ein 37-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger im Stadtgebiet angetroffen. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 677 Euro bezahlen und seine Reise fortsetzen. Eine weitere Festnahme erfolgte ebenfalls in Kehl. Gegen einen 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen die Weisungen während der Führungsaufsicht. Seine Ehefrau konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bezahlen und auch er durfte danach seine Reise fortsetzen. Die letzte Festnahme für den gestrigen Tag erfolgte bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden. Dort erschien eine 31-jährige deutsche Staatsangehörige. Gegen die Dame bestand ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch. Sie konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 302,50 Euro bezahlen und danach ihren Flug nach London antreten.

