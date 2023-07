POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aspach: (ots) - Eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw Smart befuhr am Montag kurz vor 23 Uhr die Schöntaler Straße und missachtete an der Einmündung zur B 328 die Vorfahrt. Sie stieß mit einem Pkw Golf zusammen, der von Backnang in Richtung Großbottwar gefahren ist. Der 23-jährige Golf-Fahrer hatte dem querenden Auto, das vermutlich ungebremst in den ...

