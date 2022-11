LPI-J: Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Jena (ots) - Ein unbekannter Täter kundschafte offenbar am Montag ein Grundstück im Forstweg in Jena aus. Er begab sich zunächst auf die Terrasse des Grundstückes, sah sich nachfolgend das geparkte Fahrzeug näher an und begab sich dann zu einer Tür im Gartenbereich. Der Mann wurde dabei von der Videokamera des Hauseigentümers aufgezeichnet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

