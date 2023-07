Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Exhibitionist an See, 7 Hektar Ernte durch Brand vernichtet

Michelfeld: Exhibitionist an See - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr am Forstsee in Michelfeld hielt sich ein bislang unbekannter Mann auf, welcher offenbar in aller Öffentlichkeit an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Dies tat er zunächst sitzend, später stehend. Eine Zeugin meldete dies der Polizei. Zum fraglichen Zeitpunkt haben sich offenbar weitere Personen am See aufgehalten, welche den Mann ebenfalls gesehen haben könnten.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen und mögliche Geschädigte sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Wolpertshausen-Reinsberg: Flächenbrand

Am Montag wurde gegen 15:45 Uhr der Brand eines Feldes zwischen Wolpertshausen Hopfach und Reins gemeldet. Offenbar war hier eine Fläche von rund 7 Hektar betroffen. Die Feuerwehren Crailsheim, Ilshofen und Wolpertshausen waren insgesamt mit sieben Fahrzeugen und 63 Wehrleuten im Löscheinsatz. Der Ernteschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

