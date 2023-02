Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Personen kleben sich auf Fahrbahn fest

Flensburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.02.23) gegen 15:30 Uhr klebten sich in Flensburg in der Straße "Schiffbrücke" drei Personen (28, 40 und 53 Jahre alt) mit der Hand auf der Fahrbahn fest. Zwei weitere Personen (34 und 38 Jahre alt) wurden von den eintreffenden Polizeibeamten daran gehindert und von der Straße gebracht. Eine davon klagte im Anschluss daran über Schmerzen in der Schulter und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst begutachtet. Im Anschluss daran erhielten beide Personen einen Platzverweis.

Der Verkehr in Höhe Schifffahrtsmuseum wurde wechselweise über die Busspur an den auf der Fahrbahn befindlichen Personen vorbeigeleitet. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich. Die Versammlungsbehörde der Stadt Flensburg war vor Ort und löste die nicht angemeldete Versammlung um 17:30 Uhr auf.

Gegen 18:05 Uhr trafen angeforderte Kräfte der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin ein, die die Personen mit Spezialmitteln von der Fahrbahn lösten. Verletzt wurde dabei niemand. Von den Personen wurden die Personalien festgestellt und strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Der Einsatz war gegen 19:45 Uhr beendet.

