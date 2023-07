Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Betrüger erbeuteten 94.000 Euro - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Korb: Unfallflucht

Zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagabend 19:20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Beinsteiner Straße geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Brand nach Blitzeinschlag

Am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr schlug ein Blitz in eine Gartenhütte im Sperlingweg ein. Die Gartenhütte geriet dadurch in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Hütte vollständig niederbrannte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Fellbach: Balkonbrand

Die Feuerwehr Fellbach war am Dienstag gegen 16 Uhr wegen eines Balkonbrandes mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz. Dort war ein Blumenkübel in Brand geraten, wobei auch der hölzerne Terrassenboden Schaden nahm. Die Brandursache ist unklar. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

Kernen im Remstal: Betrüger erbeuteten 94.000 Euro

Ein Senior aus Kernen-Stetten wurde am Dienstagnachmittag telefonisch von falschen Polizisten und falschen Staatsanwälten kontaktiert, die vortäuschten, dass zur Vermeidung der Inhaftierung einer guten Freundin nun eine Kaution fällig wäre. Der Senior erkannte die Betrugsmasche nicht und habe 94.000 Euro an einen unbekannten Geldabholer übergeben. Die Polizei wurde erst im Nachgang über den Vorfall informiert.

Wichtige Hinweise der Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben oder als Diebesfalle bereitzulegen!

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Seien Sie misstrauisch. Sind Sie in der Situation unsicher, ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn, nahe Verwandte oder rufen Sie die Polizei unter 110. Achtung, legen Sie zuvor ihr Telefon auf, unterbrechen Sie die Leitung mit den Anrufern und rufen dann die echte Polizei an!

- Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs zu sein? Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle.

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste. Am besten Sie bewahren die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell