POL-DA: Babenhausen: Versuchter Rollerdiebstahl auf Parkplatz

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Am Dienstagvormittag (6.12.) versuchten Kriminelle zwischen 7.30 und 13 Uhr einen Roller in Babenhausen auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Willand-Straße zu entwenden. Die Täter beschädigten das Felgenschloss sowie den hinteren Reifen und legten das Moped seitlich auf den Boden. Aus bislang ungeklärten Gründen gelang den Tätern der Diebstahl nicht. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt ohne den Roller. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 9656-0 entgegengenommen.

