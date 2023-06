Polizei Mettmann

POL-ME: Brand auf Vereinsgelände - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2306089

Mettmann (ots)

In Langenfeld hat es am Mittwoch (21. Juni 2023) einen Brand auf dem Vereinsgelände des "SSV Berghausen" gegeben. Dort ist eine Holzhütte komplett abgebrannt, zudem kam es an Schäden einer Terrassenüberdachung.

Folgendes war geschehen:

Gegen 16:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zum Vereinsheim des SSV Berghausen an der Baumberger Straße in Langenfeld gerufen, weil Anwohner dort eine dichte Rauchsäule hatten aufsteigen sehen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass eine neben dem Vereinsheim stehende Holzhütte in Vollbrand stand. Zudem waren durch den Brand auch ein Anhänger sowie das Vordach des Vereinsheim und darunter stehendes Mobiliar beschädigt worden. Die Substanz des Vereinsheims selbst soll bei dem Brand aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache eingeleitet - diese ist bislang jedoch noch völlig unklar. Hinweise zur möglichen Brandursache nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell