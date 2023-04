Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad - 29-Jährige missachtet Vorfahrt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 26.04.2023 hat es gegen 21.40 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Burgstraße / Süchtelner Straße in Lobberich gegeben. Eine 29-jährige Nettetalerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Süchtelner Straße und beabsichtigte die Burgstraße zu kreuzen. Hierbei missachtete die Nettetalerin die Vorfahrt eines 21-jährigen Pkw-Fahrers. Der Nettetaler fuhr mit seinem Auto auf der Burgstraße und näherte sich der Kreuzung. Der 21-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die 29-Jährige hatte das Licht am Fahrrad nicht eingeschaltet. Durch die Kollision und den darauffolgenden Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht. / AM (375)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell