Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Verkehrsunfall - Pkw und Fahrrad kollidieren

Nettetal-Leuth (ots)

Am 26.04.2023 hat es gegen 12.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Leutherheide / Weberstraße in Leuth gegeben. Ein 33-jähriger Nettetaler fuhr mit seinem Fahrrad auf der Leutherheide und beabsichtigte nach links in die Weberstraße abzubiegen. Hierbei missachtete der Radfahrer das Rechtsfahrgebot und kreuzte die Fahrbahn. Auf Grund dessen kollidierte er mit dem Pkw einer 36-jährigen Nettetalerin. Sie befand sich in mit ihrem Auto auf der Weberstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach rechts auf die Leutherheide abzubiegen. Die 36-Jährige konnte trotz eine Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Kollision stürzte der 33-Jährige und verletzte sich hierbei leicht. / AM (374)

