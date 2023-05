POL-HI: Alfeld Unfallflucht auf Parkdeck

Hildesheim (ots) - Harsum (jb) Am 09.05.2023, gegen 02:00 Uhr morgens, kam es in Harsum in der Konrad-Adenauer Straße auf Höhe der Bushaltestelle und anschließend in der Godehardtstraße zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung einer 18-Jährigen und eines 20-Jährigen. Dabei soll zunächst ein Passant auf die Situation in der Konrad-Adenauer-Straße aufmerksam geworden sein und anschließend eine am ...

mehr