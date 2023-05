Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Hildesheim (ots)

Harsum (jb) Am 09.05.2023, gegen 02:00 Uhr morgens, kam es in Harsum in der Konrad-Adenauer Straße auf Höhe der Bushaltestelle und anschließend in der Godehardtstraße zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung einer 18-Jährigen und eines 20-Jährigen. Dabei soll zunächst ein Passant auf die Situation in der Konrad-Adenauer-Straße aufmerksam geworden sein und anschließend eine am Fenster stehende Zeugin in der Godehardtstraße. Zeugen, insbesondere die, welche die junge Frau ansprachen, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Sarstedt mitzuteilen.

