POL-HI: Diebstahl eines Kfz-Anhängers - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (jpm) Nachdem ein 43-jähriger Mann aus Hildesheim am Mittwochabend (10.05.2023) ein Hausverbot ignorierte und anschließend einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde die Polizei gegen 22:00 Uhr zu einer Lokalität in der Bahnhofsallee gerufen, in ...

mehr