LPI-NDH: Kontrolle in den Morgenstunden führte ins Südharz-Klinikum

Nordhausen (ots) - Gegen 18:50 Uhr kontrollierten am Samstag die Kollegen des ID Nordhausen in Heringen/Helme einen PKW Audi. Ein dem 20-jährigen Fahrzeugführer angebotener Drogenvortest verlief positiv. Wegen des Verdachts der Fahren unter Einfluss berauschender Mittel wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

