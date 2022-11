LPI-NDH: PKW-Fahrer betrunken unterwegs

Sondershausen (ots) - In der Zeit von Freitag den 04.11.2022, 19:30 Uhr bis Samstag den 05.11.2022, 20:00 Uhr kam es in der Ortslage Sondershausen, im Nachtigallenring, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Pkw VW hatte seinen Pkw ordnungsgemäß an besagter Stelle am 04.11.2022 abgeparkt. Als er dann am 05.11.2022 zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er den Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite am Kotflügel, am Radkasten sowie der Fahrertür fest und ...

