LPI-NDH: Unfallflucht

Sondershausen (ots) - Am Freitag den 04.11.2022 gegen 09:50 Uhr befährt die Fahrerin eines Pkw BMW die B 249 aus Richtung Schernberger Holzecke kommend, in Richtung Thalebrische Kreuzung. In einer Rechtskurve, kurz vor dem Bahnübergang, kommt die Fahrerin durch ungeklärte Ursache linksseitig von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Die Fahrerin wird hierbei leicht verletzt, am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

