Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Ebeleben (ots)

Über eine Verkehrsunfallflucht, verbunden mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser am Samstag, den 05.11.2022 gegen 01:00 Uhr informiert. Durch den Mitteiler wurde mittig der B 249 zwischen den Ortslagen Rockensußra und Ebeleben ein Pkw Toyota festgestellt, welcher sich augenscheinlich überschlagen hat. Das Fahrzeug stand wieder auf seinen Rädern, Personen waren nicht vor Ort. Durch die vor Ort eingesetzten Polizeikräfte aus Sondershausen, mit Unterstützung von Kollegen der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich sowie der FFW Ebeleben, begann die Absuche nach den Insassen des verunfallten Pkw. Zur Unterstützung wurde der Polizeihubschrauber aus Erfurt in die Suchmaßnahme eingebunden. Durch Einsatzkräfte der FFW Ebeleben konnte der Pkw mit bulgarischen Kennzeichen einem Bewohner der Ortslage Ebeleben zugeordnet werden. Ein Aufsuchen der Wohnanschrift verlief jedoch negativ. Durch weitere Ermittlungen konnten die Insassen des Pkw namentlich bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen, welche der Personen letztendlich den Pkw gelenkt hat, dauern noch an. Für die Zeit der Ermittlung sowie der Bergung des Fahrzeuges war die B 249 für ca. 3 Stunden gesperrt. Abschließend kann gesagt werden, dass der Fahrer des Pkw Toyota die B 249 aus Richtung Rockensußra kommend in Richtung Ebeleben befuhr. Nach durchfahren einer Linkskurve kommt der Pkw aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt dann mittig der Fahrbahn zum stehen. Die Insassen des Fahrzeuges lassen dieses ungesichert, mittig der Fahrbahn zurück und verlassen die Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell